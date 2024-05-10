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Евровидение-2024 – в финал вышли Израиль, Латвия, Эстония, Грузия, Армения и еще пять стран
Евровидение-2024 — в финал вышли Израиль, Латвия, Эстония, Грузия, Армения и еще пять странhttps://racurs.ua/n195177-evrovidenie-2024-v-final-vyshli-izrail-latviya-estoniya-gruziya-armeniya-i-esche-pyat-stran.htmlРакурс
У Швеції увечері 9 травня завершився другий півфінал «Євробачення». У фінал вийшли Ізраїль, Латвія, Естонія, Грузія, Вірменія та ще п’ять країн.
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Естонія надіслала на конкурс одразу дві групи, 5MIINUST та Puuluup, які спільно виконують «хуліганську» фолк-панк-пісню під назвою «А про ці наркотики ми нічого не знаємо» ((Nendest) Narkootikumidest Ei Tea Me (Küll) Midagi).
Від Латвії у фіналі виступить співак Дон (Артурс Шингірейс, сценічний псевдонім Dons) з урочисто-ліричною баладою англійською Hollow.
Фінал конкурсу проходитиме на Malmö Arena у суботу.
Україна також у фіналі Євробачення-2024. alyona alyona та Jerry Heil знову заспівають Teresa & Maria на фінальному концерті, що відбудеться уже в цю суботу, 11 травня, о 22.00.
Після генеральної репетиції у четвер у соцмережах з’явилися відеозаписи, на яких деякі глядачі освистують учасницю з Ізраїлю Еден Голан.
שריקות הבוז לא הפריעו לה: עדן גולן סיימה את החזרה הגנרלית לפני חצי הגמר, שייערך מחר וישודר בכאן 11@DovGilHarpic.twitter.com/ICPX7y1EbM— כאן חדשות (@kann_news) May 8, 2024
Перед конкурсом багато хто закликав заборонити Ізраїлю брати участь у «Євробаченні» через війну в Газі. Організатор конкурсу, Європейський союз мовлення (EBU), змусив змінити слова пісні Голан, щоб вона відповідала всім правилам, і допустив її до участі в «Євробаченні».
Сама співачка заявила, що її ніщо не зупинить і вона пишається тим, що представляє свою країну.
Результати голосування в другому півфіналі:
- Латвія | Dons — «Hollow»
- Австрія | Kaleen — «We Will Rave»
- Нідерланди | Joost Klein — «Europapa»
- Норвегія | Gåte — «Ulveham»
- Ізраїль | Eden Golan — «Hurricane»
- Греція | Marina Satti — «ZARI»
- Естонія | 5MIINUST x Puuluup — «(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi»
- Швейцарія | Nemo — «The Code»
- Грузія | Nutsa Buzaladze — «Firefighter»
- Вірменія | LADANIVA — «Jako»
Результати голосування в першому півфіналі такі:
- Сербія | TEYA DORA — «Ramonda»
- Португалія | iolanda — «Grito»
- Словенія | Raiven — «Veronika»
- Україна | alyona alyona & Jerry Heil — «Teresa & Maria»
- Литва | Silvester Belt — «Luktelk»
- Фінляндія | Windows95man — «No Rules!»
- Хорватія | Baby Lasagna — «Rim Tim Tagi Dim»
- Кіпр | Silia Kapsis — «Liar»
- Ірландія | Bambie Thug — «Doomsday Blue»
- Люксембург | TALI — «Fighter»