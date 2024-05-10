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Евровидение-2024 – в финал вышли Израиль, Латвия, Эстония, Грузия, Армения и еще пять стран

Евровидение-2024 — в финал вышли Израиль, Латвия, Эстония, Грузия, Армения и еще пять стран

10 мая 2024, 09:26
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У Швеції увечері 9 травня завершився другий півфінал «Євробачення». У фінал вийшли Ізраїль, Латвія, Естонія, Грузія, Вірменія та ще п’ять країн.


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Естонія надіслала на конкурс одразу дві групи, 5MIINUST та Puuluup, які спільно виконують «хуліганську» фолк-панк-пісню під назвою «А про ці наркотики ми нічого не знаємо» ((Nendest) Narkootikumidest Ei Tea Me (Küll) Midagi).

Від Латвії у фіналі виступить співак Дон (Артурс Шингірейс, сценічний псевдонім Dons) з урочисто-ліричною баладою англійською Hollow.

Фінал конкурсу проходитиме на Malmö Arena у суботу.

Україна також у фіналі Євробачення-2024. alyona alyona та Jerry Heil знову заспівають Teresa & Maria на фінальному концерті, що відбудеться уже в цю суботу, 11 травня, о 22.00.

Після генеральної репетиції у четвер у соцмережах з’явилися відеозаписи, на яких деякі глядачі освистують учасницю з Ізраїлю Еден Голан.

Перед конкурсом багато хто закликав заборонити Ізраїлю брати участь у «Євробаченні» через війну в Газі. Організатор конкурсу, Європейський союз мовлення (EBU), змусив змінити слова пісні Голан, щоб вона відповідала всім правилам, і допустив її до участі в «Євробаченні».

Сама співачка заявила, що її ніщо не зупинить і вона пишається тим, що представляє свою країну.

Результати голосування в другому півфіналі:

  • Латвія | Dons — «Hollow»
  • Австрія | Kaleen — «We Will Rave»
  • Нідерланди | Joost Klein — «Europapa»
  • Норвегія | Gåte — «Ulveham»
  • Ізраїль | Eden Golan — «Hurricane»
  • Греція | Marina Satti — «ZARI»
  • Естонія | 5MIINUST x Puuluup — «(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi»
  • Швейцарія | Nemo — «The Code»
  • Грузія | Nutsa Buzaladze — «Firefighter»
  • Вірменія | LADANIVA — «Jako»

Результати голосування в першому півфіналі такі:

  • Сербія | TEYA DORA — «Ramonda»
  • Португалія | iolanda — «Grito»
  • Словенія | Raiven — «Veronika»
  • Україна | alyona alyona & Jerry Heil — «Teresa & Maria»
  • Литва | Silvester Belt — «Luktelk»
  • Фінляндія | Windows95man — «No Rules!»
  • Хорватія | Baby Lasagna — «Rim Tim Tagi Dim»
  • Кіпр | Silia Kapsis — «Liar»
  • Ірландія | Bambie Thug — «Doomsday Blue»
  • Люксембург | TALI — «Fighter»

Источник: Ракурс


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