Евровидение-2024 – в финал вышли Израиль, Латвия, Эстония, Грузия, Армения и еще пять стран

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Ракурс

У Швеції увечері 9 травня завершився другий півфінал «Євробачення». У фінал вийшли Ізраїль, Латвія, Естонія, Грузія, Вірменія та ще п’ять країн.

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Естонія надіслала на конкурс одразу дві групи, 5MIINUST та Puuluup, які спільно виконують «хуліганську» фолк-панк-пісню під назвою «А про ці наркотики ми нічого не знаємо» ((Nendest) Narkootikumidest Ei Tea Me (Küll) Midagi).

Від Латвії у фіналі виступить співак Дон (Артурс Шингірейс, сценічний псевдонім Dons) з урочисто-ліричною баладою англійською Hollow.

Фінал конкурсу проходитиме на Malmö Arena у суботу.

Україна також у фіналі Євробачення-2024. alyona alyona та Jerry Heil знову заспівають Teresa & Maria на фінальному концерті, що відбудеться уже в цю суботу, 11 травня, о 22.00.

Після генеральної репетиції у четвер у соцмережах з’явилися відеозаписи, на яких деякі глядачі освистують учасницю з Ізраїлю Еден Голан.

שריקות הבוז לא הפריעו לה: עדן גולן סיימה את החזרה הגנרלית לפני חצי הגמר, שייערך מחר וישודר בכאן 11@DovGilHarpic.twitter.com/ICPX7y1EbM — כאן חדשות (@kann_news) May 8, 2024

Перед конкурсом багато хто закликав заборонити Ізраїлю брати участь у «Євробаченні» через війну в Газі. Організатор конкурсу, Європейський союз мовлення (EBU), змусив змінити слова пісні Голан, щоб вона відповідала всім правилам, і допустив її до участі в «Євробаченні».

Сама співачка заявила, що її ніщо не зупинить і вона пишається тим, що представляє свою країну.

Результати голосування в другому півфіналі:

Латвія | Dons — «Hollow»

Австрія | Kaleen — «We Will Rave»

Нідерланди | Joost Klein — «Europapa»

Норвегія | Gåte — «Ulveham»

Ізраїль | Eden Golan — «Hurricane»

Греція | Marina Satti — «ZARI»

Естонія | 5MIINUST x Puuluup — «(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi»

Швейцарія | Nemo — «The Code»

Грузія | Nutsa Buzaladze — «Firefighter»

Вірменія | LADANIVA — «Jako»

Результати голосування в першому півфіналі такі: