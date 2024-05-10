Уголовный авторитет Журавель, плевавший в полицейских в Броварах, уже в СИЗО

https://racurs.ua/n195176-ugolovnyy-avtoritet-juravel-plevavshiy-v-policeyskih-v-brovarah-uje-v-sizo-video.html

Ракурс

У Броварах 9 травня кримінальний авторитет Віктор Журавель погрожував поліцейським зброєю. Його затримали.

.

Поліцейські прибули на виклик до місцевого закладу через те, що нетверезий чоловік вчиняв хуліганство. Після прибуття правоохоронців Журавель зневажливо до них ставився, а згодом дістав зброю.

Поліція затримала Журавля та повідомила йому про підозри за хуліганство, погрози вбивством та нанесення тілесних ушкоджень поліцейському.

У мережі пишуть, що це кримінальний авторитет Журавель взяв «під контроль» місцеву тероборону.

Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, йому загрожує до пʼяти років позбавлення волі.