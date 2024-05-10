Кримінальний авторитет Журавель, який плював у поліцейських, вже у СІЗО

https://racurs.ua/ua/n195176-kryminalnyy-avtorytet-juravel-yakyy-pluvav-u-policeyskyh-vje-u-sizo-video.html

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У Броварах 9 травня кримінальний авторитет Віктор Журавель погрожував поліцейським зброєю. Його затримали.

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Поліцейські прибули на виклик до місцевого закладу через те, що нетверезий чоловік вчиняв хуліганство. Після прибуття правоохоронців Журавель зневажливо до них ставився, а згодом дістав зброю.

Поліція затримала Журавля та повідомила йому про підозри за хуліганство, погрози вбивством та нанесення тілесних ушкоджень поліцейському.

У мережі пишуть, що це кримінальний авторитет Журавель взяв «під контроль» місцеву тероборону.

Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, йому загрожує до пʼяти років позбавлення волі.