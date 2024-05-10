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Кримінальний авторитет Журавель, який плював у поліцейських, вже у СІЗО
Кримінальний авторитет Журавель, який плював у поліцейських у Броварах, вже в СІЗО (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n195176-kryminalnyy-avtorytet-juravel-yakyy-pluvav-u-policeyskyh-vje-u-sizo-video.htmlРакурс
У Броварах 9 травня кримінальний авторитет Віктор Журавель погрожував поліцейським зброєю. Його затримали.
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Поліцейські прибули на виклик до місцевого закладу через те, що нетверезий чоловік вчиняв хуліганство. Після прибуття правоохоронців Журавель зневажливо до них ставився, а згодом дістав зброю.
Поліція затримала Журавля та повідомила йому про підозри за хуліганство, погрози вбивством та нанесення тілесних ушкоджень поліцейському.
У мережі пишуть, що це кримінальний авторитет Журавель взяв «під контроль» місцеву тероборону.
Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, йому загрожує до пʼяти років позбавлення волі.
Фігурант — раніше судимий місцевий мешканець. Йому оголошені підозри за хуліганство, погрози вбивством поліцейському та нанесення тілесних ушкоджень поліцейському. За цими статтями Кримінального кодексу йому загрожує до пʼяти років позбавлення волі. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Увечері 8 травня нетверезий 50-річний чоловік вчиняв хуліганство у закладі. Коли поліцейські прибули на виклик, він продовжив вчиняти хуліганські дії, став кидатись на поліцейських, в решті дістав зброю та погрожував правоохоронцям. Поліцейські затримали чоловіка та вилучили зброю. Слідчі оголосили затриманому підозри у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 296, ч. 1 та 2 ст. 345 ККУ. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, найближчим часом суд обере затриманому запобіжний захід. Наголошуємо, жоден напад на поліцейських та зневажливе ставлення до правоохоронців не залишиться безкарним, йдеться у повідомленні поліції Київської области.