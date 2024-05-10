Минюст ожидает в армии 10-20 тыс. осужденных

https://racurs.ua/n195181-minust-ojidaet-v-armii-10-20-tys-osujdennyh.html

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Міністерство юстиції очікує, що закон про мобілізацію засуджених дозволить долучити до війська 10−20 тис. людей.

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Так, десять-двадцять тисяч. Точно не більше. Але знову ж таки, питання в підходах. Я говорю цифри абсолютно не прораховані, тому що в залежності від кожного сценарію кількість буде різна, — сказав міністр Денис Малюська в інтерв’ю «BBC-Україна».

За його словами, пенітенціарні установи в Україні, включаючи слідчі ізолятори, переповнені, і ніде немає вільних місць, навіть у великих містах:

Тому це велика проблема. Не в останню чергу я дуже агітую за мобілізацію ув’язнених і засуджених через те, щоб в тому числі не порушувати нормативи за кількістю людей на певну площу.

Водночас він додав, що не розуміє принцип роботи військово-лікарських комісій, виходячи з досвіду проходження ув’язненими ВЛК.

Оцей підхід, де перед тобою має бути людина з ідеальним здоров’ям. Принаймні, вони застосовували щодо наших установ такий підхід. Це має бути просто, не знаю, «двометровий арієць-блондин зі знанням трьох іноземних мов». Але здається, що підхід зараз змінився, зараз Збройні сили більш налаштовані, щоб менше перепон створювати для мобілізації, — каже міністр.

Цього тижня Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт про мобілізацію певних категорій засуджених осіб.

Не зможуть мобілізуватися засуджені за тяжкі злочини, такі як умисне вбивство, зґвалтування, сексуальне насильство чи злочини проти основ національної безпеки.

Загальний ресурс ув’язнених, які потенційно можуть вступити до лав ЗСУ, складає близько 15−20 тис. людей. Про це заявив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давід Арахамія.