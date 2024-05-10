В Киеве восстановили стеклянный купол Дома учителя, который повредила ракетная атака россиян

https://racurs.ua/n195190-v-kieve-vosstanovili-steklyannyy-kupol-doma-uchitelya-kotoryy-povredila-raketnaya-ataka-rossiyan.html

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Мер Києва Віталій Кличко разом із послом США в Україні Бріджит Брінк оглянув відновлений скляний купол «Київського міського будинку вчителя», що був пошкоджений внаслідок вибуху російської ракети в жовтні 2022 року.

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Одразу після вибуху фахівці КП «Київекспертиза» провели обстеження будівлі, та були вжиті невідкладні заходи задля збереження будівлі, що є пам’яткою архітектури національного значення.

Купол відновили за фінансової (грантової) підтримки Посольського фонду США зі збереження культурної спадщини в Україні, Світового фонду пам’яток та Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні.

У 2023 році місто підписало Меморандум «Про взаєморозуміння між Світовим фондом пам’яток та Департаментом освіти і науки КМДА щодо невідкладних протиаварійних та ремонтних робіт на куполі і даху «Київського міського будинку учителя». Їх розпочали в листопаді 2023 року.