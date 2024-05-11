Последствия атаки российских дронов, фото: Днепропетровская ОВА

https://racurs.ua/n195210-rashisty-chetyrejdy-atakovali-nikopol-udarnymi-dronami-foto.html

Ракурс

Російські загарбники вчора, 10 травня, до пізнього вечора били по Нікополю дронами-камікадзе.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Атакувала ще 4 рази. Пошкоджені 2 приватні будинки та інфраструктурний об'єкт. Загиблих і постраждалих немає, — зазначив він.

Ніч у місті та в області загалом минула без обстрілів.

Вчора вдень ворог також півтора десятка разів цілив по Нікопольському району Дніпропетровщини дронами-камікадзе та артилерією.