«Сплюснутую» соседями светящуюся расплавленной лавой планету обнаружили ученые

Такой вид может выглядеть вулканическая экзопланета, фото: NASA, ESA, CSA, Dani Player.

https://racurs.ua/n195213-splusnutuu-sosedyami-svetyaschuusya-rasplavlennoy-lavoy-planetu-obnarujili-uchenye.html

Ракурс

Унікальну планету, умови на якій настільки екстремальні, що її існування здавалося неможливим, виявили учені з Університету Каліфорнії у Ріверсайді (США).

.

Нововідкрита планета, яка отримала назву TOI-6713.01, вкрита такою кількістю діючих вулканів, що якщо дивитися на неї здалеку, вона набуває вогняного, яскраво-червоного відтінку, повідомляє прес-служба вишу.

Це був один з тих моментів відкриття, коли ти думаєш: «Вау, це дивовижно, що таке може насправді існувати», — розповів астрофізик цього вишу Стівен Кейн.

Планету виявили у розташованій приблизно за 66 світлових років від Землі зоряній системі під назвою HD 104067:

уже було відомо, що в ній є гігантська планета;

космічний апарат NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) нещодавно виявив свідчення існування у цій системі також кам’янистої планети;

проаналізувавши дані, учені несподівано виявили у HD 104067 ще одну планету, довівши загальну кількість відомих у цій системі планет до трьох.

TOI-6713.01 — скеляста планета, схожа на Землю, але на 30% більша. Однак, на відміну від Землі, вона має більше спільного з Іо — скелястим внутрішнім супутником Юпітера і найбільш вулканічно активним тілом у нашій Сонячній системі.

Це земна планета, яку я б описав як «Іо на стероїдах», — розповів Кейн. — Вона опинилася в ситуації, коли постійно вибухає вулканами. В оптичному діапазоні довжин хвиль можна було б побачити розпечену до червоного планету з розплавленою поверхнею лави.

За підрахунками учених, температура поверхні планети TOI-6713.01 становитиме 2600 градусів Кельвіна (понад 2300 градусів за Цельсієм), що гарячіше, ніж у деяких зірок.

Як і у випадку Іо, причиною такою значної вулканічної активності TOI-6713.01 стали гравітаційні сили. Іо розташована дуже близько до Юпітера й інші супутники Юпітера змушують Іо рухатися по еліптичній або «ексцентричній» орбіті навколо планети, яка сама має дуже сильне гравітаційне тяжіння.

Якби не було інших супутників, Іо рухалася б по коловій орбіті навколо планети, і на поверхні було б спокійно. Натомість гравітація Юпітера настільки сильно стискає Іо, що на ній постійно відбуваються виверження вулканів, — зазначив Кейн.

Аналогічно, у системі HD 104067 є дві планети, які розташовані далі від зорі, ніж ця нововідкрита планета. Ці зовнішні планети також змушують внутрішню кам’янисту планету рухатись по ексцентричній орбіті навколо зорі, яка стискає її під час обертання.