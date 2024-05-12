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ГПСУ ликвидировали оккупантов на велосипедах. Фото:
Пограничники уничтожили оккупантов на велосипедах под Бахмутом (ВИДЕО)https://racurs.ua/n195246-pogranichniki-unichtojili-okkupantov-na-velosipedah-pod-bahmutom-video.htmlРакурс
Українські прикордонники завдають втрат російській армії на Бахмутському напрямку.
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Особовий склад окупантів «прорідили» на Бахмутському напрямку бійці бригади «Помста». Ліквідували одного загарбника на мотоциклі та ще двох — на велосипедах. Про це Державна прикордонна служба 12 травня повідомила у Telegram.
Зазначається, що один окупант наїхав на заздалегідь встановлену дистанційну міну. А ще два покинутих мотоцикли знищили оператори ударних БпЛА.
Також ДПСУ показало, як бійці бригади «Помста» знищили броньований тягач МТ-ЛБ та бойову машину десанту на Куп’янському напрямку.
Нагадаємо, днями бійці Державної прикордонної служби завдали низки точних ударів дронами по спостережних постах російських окупантів, які розташувались вздовж проїжджої частини на Півдні.