ДПСУ ліквідували окупантів на велосипедах. Фото:

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Українські прикордонники завдають втрат російській армії на Бахмутському напрямку.

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Особовий склад окупантів «прорідили» на Бахмутському напрямку бійці бригади «Помста». Ліквідували одного загарбника на мотоциклі та ще двох — на велосипедах. Про це Державна прикордонна служба 12 травня повідомила у Telegram.

Зазначається, що один окупант наїхав на заздалегідь встановлену дистанційну міну. А ще два покинутих мотоцикли знищили оператори ударних БпЛА.

Також ДПСУ показало, як бійці бригади «Помста» знищили броньований тягач МТ-ЛБ та бойову машину десанту на Куп’янському напрямку.

Нагадаємо, днями бійці Державної прикордонної служби завдали низки точних ударів дронами по спостережних постах російських окупантів, які розташувались вздовж проїжджої частини на Півдні.