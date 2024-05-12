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Ракурс
ДПСУ ліквідували окупантів на велосипедах. Фото:

Прикордонники знищили окупантів на велосипедах під Бахмутом (ВІДЕО)

12 тра 2024, 13:19
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Українські прикордонники завдають втрат російській армії на Бахмутському напрямку.


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Особовий склад окупантів «прорідили» на Бахмутському напрямку бійці бригади «Помста». Ліквідували одного загарбника на мотоциклі та ще двох — на велосипедах. Про це Державна прикордонна служба 12 травня повідомила у Telegram.

Зазначається, що один окупант наїхав на заздалегідь встановлену дистанційну міну. А ще два покинутих мотоцикли знищили оператори ударних БпЛА.

Також ДПСУ показало, як бійці бригади «Помста» знищили броньований тягач МТ-ЛБ та бойову машину десанту на Куп’янському напрямку.

Нагадаємо, днями бійці Державної прикордонної служби завдали низки точних ударів дронами по спостережних постах російських окупантів, які розташувались вздовж проїжджої частини на Півдні.

Джерело: Ракурс


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