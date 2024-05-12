Трудоустроенные украинцы смогут оставаться в Германии. Фото:

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Німеччина не повертатиме в Україну військовозобов’язаних з посвідкою на проживання та роботою.

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Громадянам України з посвідкою на проживання та з офіційним працевлаштуванням у Німеччині нічого загрожує. Їх не висилатимуть попри потуги Києва повернути громадян, які проживають за кордоном. Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц, передає DW.

Правова ситуація така, що проживання тут не ставиться під сумнів. Працевлаштування також веде до безпеки проживання, — зазначив він.

Очільник уряду ФРН закликав українців працевлаштовуватися, оскільки у Німеччині досі спостерігається дефіцит на ринку праці. Зараз ця країна потребує кількох сотень тисяч робітників.

Нагадаємо, у квітні речник Міноборони Дмитро Лазуткін заявляв, що Територіальні центри комплектування за кордоном не будуть працювати та вручати повістки.

Раніше Кабмін заборонив пересилати за кордон українські паспорти. Також МЗС України вже обмежило надання консульських послуг чоловікам віком 18−60 років за кордоном.

Джерело: DW