Обрушение целого подъезда в Белгороде может быть провокацией рф

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Обвалення цілого під’їзду в Бєлгороді може бути провокацією росії.

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Будинок у Бєлгороді схоже підірвали. На відео з камер не видно падаючих об‘єктів, відповідно, всі звинувачення росіян в обстрілі Силами оборони наразі не відповідають дійсності, — констатує керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, не виключаючи, що це цілком схоже на інформаційну провокацію росії для виправдання подальших ударів по житлових будинках українських міст. Або ж це був побутовий вибух, який російська пропаганда зараз викручує в обстріл будинку у власних інтересах.

Водночас слідком росії відкрив кримінальну справу щодо «терористичного акту», заявляючи, що нібито в будинок влучив запущений українською стороною снаряд. А у міноборони рф заявили, що нібито житловий будинок пошкоджено уламком однієї зі збитих ракет «Точка-У».

Нагадаємо, у Білгороді після вибуху 12 травня обвалився весь під’їзд 10-поверхового будинку. Могли загинути десятки людей

Російське Міноборони заявило, що будинок зруйнований в результаті попадання фрагмента збитої української ракети «Точка-У».

Причому дах будинку в Бєлгороді обвалився під час рятувальної операції, і під завал потрапили кілька рятувальників.

Тим часом російські пропагандисти не можуть домовитись і дають різні версії вибуху будинку.

У будинку в Бєлгороді, де сталося руйнування під’їзду, обвалився дах. За словами очевидців, уламки впали на рятувальників, що розбирали завали, передають місцеві ЗМІ. Також стало відомо, що внаслідок обвалу під’їзду є загиблі та постраждалі.

Головний слідчий комітет рф порушив кримінальне провадження щодо «терористичного акту». У Міноборони рф заявили про атаку ЗСУ, і що житловий будинок пошкодили уламком однієї зі збитих ракет «Точка-У».