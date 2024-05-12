Число погибших в Белгороде в результате взрыва многоэтажки увеличилось

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Кількість загиблих у Бєлгороді внаслідок вибуху 12 травня збільшилася до дев’яти.

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Про це повідомляють російські пропагандисти з «Інтерфаксу» та РІА «Новини» та з посиланням на екстрені служби.

Вранці 12 травня у Бєлгороді обвалився один із під’їздів житлового десятиповерхового будинку на вулиці Щорса. Це сталося після масованого обстрілу міста з боку ЗСУ, заявила місцева влада.

У будинку № 55 на Харківській горі обвалився увесь під’їзд із десятого по перший поверх нібито внаслідок прямого влучення снаряда. Незадовго до обстрілу у місті було оголошено сигнал ракетної небезпеки.

У телеграм-каналах опублікували відео з камер зовнішнього спостереження, на якому відображено момент обвалення під’їзду. На кадрах видно вибух у нижній частині будинку. Як заявили ТАРС в екстрених службах, місце влучання снаряда знаходилося в районі третього поверху будинку.

Згодом під час розбору завалів обвалився фрагмент даху будинку, накривши кілька рятувальників.