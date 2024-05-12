На руинах "панельки" в Белгороде обнаружили обломки ракеты С-300/C-400

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Ракурс

На руїнах багатоповерхівки у Бєлгороді знайшли уламки зенітної ракети 5В55/48Н6ДМ комплексу протиповітряної оборони С-300/C-400.

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Відповідні фотографії оприлюднив Telegram-канал «Полковник ГШ».

«Мілітарний» пише, що на оприлюднених кадрах видно фрагмент аеродинамічного руля зенітної ракети та елементи фюзеляжу.

12 травня рівно об 11.21 стався обвал під’їзду багатоквартирного будинку по вулиці Щорса у Бєлгороді, внаслідок якого загинуло шестеро осіб, близько 20 отримали поранення різного ступеня важкості.

Місцевий губернатор поспішив звинуватити Україну в інциденті, однак пізніше був оприлюднений відеозапис вибуху, на розкадруванні якого не видно прильоту боєприпасу, навпаки, відеозапис підтверджує, що вибух стався з північно-східної частини будівлі.

За північно-східною частиною будівлі знаходиться обширна відкрита місцевість, на якій могли розміщувати російські комплекси протиповітряної оборони.

Український кордон знаходиться на півдні від будівлі, тож український боєприпас не міг уразити будівлю з північно-східного напрямку.

Раніше «Мілітарний» повідомляв, що стартовий двигун російської зенітної керованої ракети 57Э6 комплексу «Панцирь» пробив дах приватного будинку та влетів у дитячу кімнату в Бєлгороді.

Відомо, що двигун відділяється через близько 2,6 секунд після старту, надавши ракеті початкової швидкості.

Це свідчить про те, що комплекс «Панцирь» знаходився у безпосередній близькості до житлових районів міста.

Падіння стартових двигунів ракет 57Э6 на житлові будинки через недбалість російських розрахунків протиповітряної оборони — це рутина для цивільного населення Бєлгорода.