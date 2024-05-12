путин отправил в отставку Патрушева, вместо него в Совбез рф отправили Шойгу

https://racurs.ua/n195265-putin-otpravil-v-otstavku-patrusheva-vmesto-nego-v-sovbez-rf-otpravili-shoygu.html

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Господар Кремля та воєнний злочинець володимир путін 12 травня звільнив Миколу Патрушева з посади секретаря Ради безпеки.

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Про це повідомили вопагандистський ресурс ТАСС із посиланням на прес-службу Кремля.

Водночас путін призначив Сергія Шойгу, який раніше керував злочинним Міноборони рф, секретарем Ради безпеки рф замість Патрушева.

Раніше комітет Держдуми з аграрних питань схвалив кандидатуру Дмитра Патрушева — сина Миколи Патрушева — на посаду віце-прем'єра. У минулому кабміні в Московії Патрушев-молодший був міністром сільського господарства.