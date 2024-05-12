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Ракурс
путін відправив у відставку Патрушева, замість нього у Радбез рф відправили Шойгу

путін відправив у відставку Патрушева, замість нього у Радбез рф відправили Шойгу

12 тра 2024, 21:41
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Господар Кремля та воєнний злочинець володимир путін 12 травня звільнив Миколу Патрушева з посади секретаря Ради безпеки.


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Про це повідомили вопагандистський ресурс ТАСС із посиланням на прес-службу Кремля.

Водночас путін призначив Сергія Шойгу, який раніше керував злочинним Міноборони рф, секретарем Ради безпеки рф замість Патрушева.

Раніше комітет Держдуми з аграрних питань схвалив кандидатуру Дмитра Патрушева — сина Миколи Патрушева — на посаду віце-прем'єра. У минулому кабміні в Московії Патрушев-молодший був міністром сільського господарства.

Джерело: Ракурс


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