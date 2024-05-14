Армия Украины зачищает городскую застройку Волчанска, продолжаются бои. Фото:

https://racurs.ua/n195307-vsu-zachischaut-gorodskuu-zastroyku-volchanska-ot-okkupantov-genshtab.html

Ракурс

Бойові дії у Вовчанську тривають — станом на ранок 14 травня українські військові зачищають міську забудову.

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На Харківському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили 13 атак росіян на напрямках Нова Товолжанка (рф) — Вовчанськ, Шебекіно (рф) — Вовчанськ, Гатище — Вовчанськ, Муром — Стариця, Стрілеча — Глибоке, Пильна — Глибоке, Глибоке — Липці. Було знищено 164 окупантів та 25 одиниць ворожої техніки. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 14 травня.

Тим часом ресурс DeepState інформує, що є візуальне підтвердження перебування ворога в населеному пункті Огірцеве. Також зазначається, що окупанти намагаються закріплятися в Гатищі та наблизитися до Вовчанська, де вже проходять бої на околицях міста. Також зафіксовані спроби росіян зайти в цей населений пункт.

В американському Інституті вивчення війни вважають, що під час наступу на Харківщину, окупанти, ймовірно, планують створити «буферну зону» в прикордонні, аніж розраховують на глибоке просування в Україні. В ISW наголошують, що 10-кілометрова буферна зона в Харківській області одночасно наблизить загарбників до Харкова в радіусі досяжності ствольної артилерії.

Нагадаємо, напередодні голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що на Харківщині російські загарбники атакують невеликими групами по нових напрямках, намагаючись розтягнути оборону ЗСУ. Дії окупантів призвели до збільшення «сірої зони», бо ворог намагається умисно розтягнути лінію фронту, атакуючи невеликими групами по нових напрямках.

Також 13 травня стало відомо, що на тлі наступу російських військ на північ Харківської області було замінено командувача Оперативно-тактичного угруповання військ «Харків». Ним замість Юрія Галушкіна став Михайло Драпатий.

Президент Володимир Зеленський наголосив, завдання Збройних сил України — зірвати російську спробу розширити війну. Він запевнив, що Харківський напрямок посилено й тривають контрударні дії Сил оборони.