Байден запретил импорт урана из рф. Фото:

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Президент США Джо Байден підписав двопартійний законопроект про заборону імпорту російського урану.

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У Білому домі вважають цей закон історичним, бо він зміцнить енергетичну та економічну безпеку Сполучених Штатів Америки, зменшивши і в кінцевому підсумку усунувши залежність від рф у галузі цивільної ядерної енергетики. Таку заяву зробив радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван.

Новий закон відновлює лідерство Америки в ядерному секторі. Він допоможе забезпечити безпеку нашого енергетичного сектору для майбутніх поколінь, — зазначив він.

За його словами, США запустять власні нові збагачувальні потужності. Це стане можливим завдяки безпрецедентному федеральному фінансуванню в розмірі 2,72 млрд дол., яке Конгрес нещодавно виділив на прохання Байдена.

Нагадаємо, Європейський Союз готує вже 14-й пакет санкцій проти росії. «Голос Америки» напередодні повідомило, що вперше будуть запроваджені обмеження проти російського скрапленого газу, хоча заборони на імпорт російського СПГ до Євросоюзу не передбачено.