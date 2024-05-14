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Байден запретил импорт урана из рф. Фото:
Байден подписал закон о запрете импорта урана из россииhttps://racurs.ua/n195310-bayden-podpisal-zakon-o-zaprete-importa-urana-iz-rossii.htmlРакурс
Президент США Джо Байден підписав двопартійний законопроект про заборону імпорту російського урану.
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У Білому домі вважають цей закон історичним, бо він зміцнить енергетичну та економічну безпеку Сполучених Штатів Америки, зменшивши і в кінцевому підсумку усунувши залежність від рф у галузі цивільної ядерної енергетики. Таку заяву зробив радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван.
Новий закон відновлює лідерство Америки в ядерному секторі. Він допоможе забезпечити безпеку нашого енергетичного сектору для майбутніх поколінь, — зазначив він.
За його словами, США запустять власні нові збагачувальні потужності. Це стане можливим завдяки безпрецедентному федеральному фінансуванню в розмірі 2,72 млрд дол., яке Конгрес нещодавно виділив на прохання Байдена.
Нагадаємо, Європейський Союз готує вже 14-й пакет санкцій проти росії. «Голос Америки» напередодні повідомило, що вперше будуть запроваджені обмеження проти російського скрапленого газу, хоча заборони на імпорт російського СПГ до Євросоюзу не передбачено.