А тепер СПГ - ЄС у новому пакеті санкцій може запровадити обмеження проти скрапленого газу з росії

https://racurs.ua/ua/n195102-a-teper-spg-ies-u-novomu-paketi-sankciy-moje-zaprovadyty-obmejennya-proty-skraplenogo-gazu.html

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Європейський Союз готує 14-й пакет санкцій проти росії, згідно з яким обмеження вперше будуть запроваджені проти російського скрапленого газу, хоча заборони на імпорт російського СПГ до ЄС не передбачено.

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Про це повідомляє «Голос Америки». Натомість країнам блоку буде заборонено здійснювати подальший реекспорт цього палива у треті країни.

Запропонований пакет також передбачатиме заборону політичним партіям, аналітичним центрам та медіа в ЄС отримувати фінансування від росії й додасть чотири засоби масової інформації, серед яких «Голос Європи», фінансований віктором медведчуком, до списку медіа, заборонених в ЄС.

Також буде заборонено використання європейських портів суднам, які транспортують товари, що сприяють воєнній кампанії росії в Україні.

Окрім цього, повідомляється, що відповідальність операторів з країн Євросоюзу за порушення санкцій буде посилено.

У пакеті йдеться про заборону перевалки російського СПГ в європейських портах, звідки він потім відправляється по всьому світу Лідерами тут є Бельгія та її порт Зебрюгге, але Франція та Іспанія також є одними з найбільших одержувачів російського СПГ.

Крім того, санкції стосуватимуться російських проєктів СПГ «Арктик» та «Мурманськ».

Комісія також хоче накласти санкції на кілька суден з так званого «тіньового флоту» рф, які транспортують російську нафту попри обмеження ЄС. Їм буде заборонено заходити в європейські порти.

Також, за пропозицією, транспортним компаніям, які щонайменше на чверть належать росіянам, буде заборонено працювати в ЄС.