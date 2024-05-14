Взаимодействие дронов-камикадзе, Bradley и артиллерии показали на видео. Фото:

https://racurs.ua/n195315-dron-ostanovil-a-bradley-dobil-novoe-video-likvidacii-okkupantov.html

Ракурс

Бойова машина піхоти M2 Bradley на озброєнні ЗСУ продовжує наводити жах на загарбників.

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Українські військові показали, як ця легендарна БМП працює у взаємодії з дронами та артилерією. Спершу український БпЛА зупинив російську бронетехніку. Відразу були ліквідовані кілька окупантів включно з водієм. Відповідне відео опублікував Telegram-канал Strike Drones Company.

Далі по ворогах почала працювати «Бредлі», яка разом з артилерією й добила солдатів ворожої армії.

Як відомо, «Бредлі» озброєна 25-мм гарматою, кулеметом та протитанковим ракетним комплексом TOW. Екіпаж M2 Brаdley складається із трьох осіб, також БМП може перевозити до шести піхотинців у десантному відділенні.

Нагадаємо, на початку травня бійці 47 окремої механізованої бригади ЗСУ на бойовій машині піхоти Bradley знищили російський танк Т-80 за допомогою протитанкової ракети TOW.