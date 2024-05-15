Не поощряем, но решение за Украиной - Блинкен об ударах по рф американским оружием

https://racurs.ua/n195352-ne-pooschryaem-no-reshenie-za-ukrainoy-blinken-ob-udarah-po-rf-amerikanskim-orujiem.html

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США нададуть Україні новий пакет допомоги на два мільярди доларів.

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Про це заявив 15 травня державний секретар США Ентоні Блінкен на прес-конфренції у Києві.

Ми надамо додаткові два мільярди доларів іноземного військового фінансування для України. І ми об'єднали це у перший у своєму роді фонд оборонних підприємств, і він має три компоненти, — заявив Блінкен.

Крім того, за словами держсекретаря США, Штати розраховують підписати безпекову угоду з Україною протягом кількох тижнів. Наразі триває робота над фіналізацією тексту.

Про це оголосив держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції з головою МЗС України Дмитром Кулебою, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Держсекретар також наголосив, що США зосереджені на пошуку Patriot та інших систем ППО — впевнений, що їх передадуть Україні.

Блінкен також не виключив зустріч президента Зеленського з президентом США Джо Байденом під час саміту миру у Швейцарії.

Блінкен також відповів на питання про застосування зброї від США для ударів по території росії.

Ми ані заохочуємо, ані сприяємо ударам України по Росії. Але, зрештою, Україна сама вирішує, як вести війну. Тому що це оборонна війна, — сказав держсекретар США.