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Место покушения на премьера Словакии. Фото: Радио Свобода
Премьера Словакии Фицо ранили в результате стрельбы (ФОТО)https://racurs.ua/n195356-premera-slovakii-fico-ranili-v-rezultate-strelby-foto.htmlРакурс
Замах на премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо було скоєно у середу, 15 травня.
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У словацького прем'єра стріляли. Інцидент стався після виїзного засідання уряду Словаччини у місті Гандлова. Фіцо підійшов до натовпу, який його вітав. Після цього пролунали постріли й прем'єр впав. Замах уже підтвердило Міністерство внутрішніх справ Словаччини. Про це пишуть видання Denníka N, aktuality. sk та noviny.
Я чув три чи чотири постріли. Я бачив, як Фіцо підняли з землі, повантажили в машину і повезли, — розповів журналіст Даніель Вражда, який перебував на місці події.
Зазначається, що ймовірного нападника вже затримали поліцейські. Правоохоронці оточили територію, а про безпеку інших членів уряду подбала охорона.
Видання Plusky пише, що стан Фіцо дуже важкий, він поранений в живіт і груди. Деякі ЗМІ інформують про те, що прем'єр отримав 2−3 кулі. Зараз Фіцо на гвинтокрилі везуть у лікарню до Братислави.
Нагадаємо, у березі в Словаччині тисячі людей мітингували проти уряду Роберта Фіцо. Люди були занепокоєні його прагненням відновити зв’язки з росією.
Джерела: Denníka N, aktuality. sk, noviny