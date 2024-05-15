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Ракурс
Место покушения на премьера Словакии. Фото: Радио Свобода

Премьера Словакии Фицо ранили в результате стрельбы (ФОТО)

15 мая 2024, 16:43
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Замах на премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо було скоєно у середу, 15 травня.


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У словацького прем'єра стріляли. Інцидент стався після виїзного засідання уряду Словаччини у місті Гандлова. Фіцо підійшов до натовпу, який його вітав. Після цього пролунали постріли й прем'єр впав. Замах уже підтвердило Міністерство внутрішніх справ Словаччини. Про це пишуть видання Denníka N, aktuality. sk та noviny.

Я чув три чи чотири постріли. Я бачив, як Фіцо підняли з землі, повантажили в машину і повезли, — розповів журналіст Даніель Вражда, який перебував на місці події.

Зазначається, що ймовірного нападника вже затримали поліцейські. Правоохоронці оточили територію, а про безпеку інших членів уряду подбала охорона.

Видання Plusky пише, що стан Фіцо дуже важкий, він поранений в живіт і груди. Деякі ЗМІ інформують про те, що прем'єр отримав 2−3 кулі. Зараз Фіцо на гвинтокрилі везуть у лікарню до Братислави.

Місце замаху на прем’єра Словаччини. Фото: Радіо Свобода

Місце замаху на прем’єра Словаччини. Фото: Радіо Свобода

Місце замаху на прем’єра Словаччини. Фото: Радіо Свобода

Нагадаємо, у березі в Словаччині тисячі людей мітингували проти уряду Роберта Фіцо. Люди були занепокоєні його прагненням відновити зв’язки з росією.

Джерела: Denníka N, aktuality. sk, noviny

Источник: Ракурс


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