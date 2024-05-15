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рф готовит физическое нападение на страны Запада. Фото:

рф готовит физическое нападение на страны Запада — британская спецслужба

15 мая 2024, 19:20
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Країна-агресор росія готує фізичні атаки на країни Заходу.


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Британські спецслужби дедалі більше занепокоєні зростаючими зв’язками між російськими спецслужбами й проксі-групами для проведення кібератак, стеженням за людьми та диверсійними операціями. Про це заявила очільниця Центру урядового зв’язку Великої Британії Анна Кіст-Батлер, передає The Telegraph.

Під час свого виступу в Бірмінгемі вона зізналася експертам, що її відомство вважає, що Кремль прагне піти далі, ніж просто атаки в кіберпросторі.

Кіст-Батлер додала, що російський диктатор володимир путін не відмовився від своєї максималістської мети з підкорення населення України.

Нагадаємо, у березні німецькі спецслужби заявляли, що росія готується до масштабного конфлікту із Заходом, на що вказує реорганізація російської армії, пересування військ і розміщення ракет на заході країни, а також нарощування російського виробництва озброєнь. У Берліні заявили, що отримали дані про можливість нападу росії на країни НАТО з 2026 року.

Джерело: The Telegraph

Источник: Ракурс


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