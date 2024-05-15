рф готує фізичний напад на країни Заходу. Фото:

https://racurs.ua/ua/n195361-rf-gotuie-fizychnyy-napad-na-krayiny-zahodu-brytanska-specslujba.html

Ракурс

Країна-агресор росія готує фізичні атаки на країни Заходу.

.

Британські спецслужби дедалі більше занепокоєні зростаючими зв’язками між російськими спецслужбами й проксі-групами для проведення кібератак, стеженням за людьми та диверсійними операціями. Про це заявила очільниця Центру урядового зв’язку Великої Британії Анна Кіст-Батлер, передає The Telegraph.

Під час свого виступу в Бірмінгемі вона зізналася експертам, що її відомство вважає, що Кремль прагне піти далі, ніж просто атаки в кіберпросторі.

Кіст-Батлер додала, що російський диктатор володимир путін не відмовився від своєї максималістської мети з підкорення населення України.

Нагадаємо, у березні німецькі спецслужби заявляли, що росія готується до масштабного конфлікту із Заходом, на що вказує реорганізація російської армії, пересування військ і розміщення ракет на заході країни, а також нарощування російського виробництва озброєнь. У Берліні заявили, що отримали дані про можливість нападу росії на країни НАТО з 2026 року.

Джерело: The Telegraph