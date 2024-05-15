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Ракурс
Бойцы бригады «Месть» сорвали наступление россиян. Фото:

Пограничники сорвали наступление оккупантов на тяжелой технике возле Бахмута (ВИДЕО)

15 мая 2024, 21:17
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Наступ росіян на Бахмутському напрямку на важкій техніці зірвали українські прикордонники.


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На світанку 15 травня ворог пішов уперед й намагався прорватися до позицій Сил оборони. В атаку командування загарбників відправило два танки та п’ять бронетранспортерів. Про це Державна прикордонна служба України повідомила у Facebook.

Зупиняли штурм ворога бійці бригади «Помста». Прикордонники спочатку зупинили ворожу колону, а потім зуміли знищити танк Т-64, БТР-82 та близько 10 осіб російської піхоти. Ще по частині ворогів відпарювали ударні дрони та артилерія. Ті з окупантів, кому пощастило вижити, втекли з поля бою.

Також у ДПСУ показали, як їхні ударні БпЛА спалили бойову машину росіян на околиці Вовчанська у Харківській області. Один дрон зруйнував «мангал» на бронемашині, а другий перетворив бойову одиницю на металобрухт.

Нагадаємо, поблизу Новомихайлівки десантники 79-ї окремої Таврійської бригади знищили 11 одиниць ворожої техніки за одну спробу штурму. В цю атаку противник відправив 17 одиниць техніки.

Источник: Ракурс


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