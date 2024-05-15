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Поблизу Новомихайлівки десантники 79 бригади знищили 11 одиниць ворожої техніки за одну спробу штурму

Поблизу Новомихайлівки десантники знищили 11 одиниць ворожої техніки за одну спробу штурму (ВІДЕО)

15 тра 2024, 12:21
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Росіяни не полишають спроб штурму українських позицій неподалік населеного пункту Новомихайлівка, що на Донеччині.


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Поблизу Новомихайлівки десантники 79-ї окремої Таврійської бригади знищили 11 одиниць ворожої техніки за одну спробу штурму. Про це йдеться в повідомленні пресслужби бригади.

Після кількаденного зализування ран ворог знову пішов у масовану атаку. Утім досягнути раптовості росіянам не вдалося, — пишуть у бригаді.

Повідомляється, що ворог застосував 17 одиниць техніки при спробі штурму українських позицій.

Десантники деталізують, що під час атаки ворог втратив чотири танки, шість бойових машин піхоти та броньовану ремонтно-евакуаційну машину.

На оприлюднених кадрах видно, як російська бронетехніка та піхота підривається на мінах, знищується артилерією, зокрема й касетними боєприпасами, та добивається дронами.

Джерело: Ракурс


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