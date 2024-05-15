Вблизи Новомихайловки десантники уничтожили 11 единиц вражеской техники за одну попытку штурма

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Росіяни не полишають спроб штурму українських позицій неподалік населеного пункту Новомихайлівка, що на Донеччині.

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Поблизу Новомихайлівки десантники 79-ї окремої Таврійської бригади знищили 11 одиниць ворожої техніки за одну спробу штурму. Про це йдеться в повідомленні пресслужби бригади.

Після кількаденного зализування ран ворог знову пішов у масовану атаку. Утім досягнути раптовості росіянам не вдалося, — пишуть у бригаді.

Повідомляється, що ворог застосував 17 одиниць техніки при спробі штурму українських позицій.

Десантники деталізують, що під час атаки ворог втратив чотири танки, шість бойових машин піхоти та броньовану ремонтно-евакуаційну машину.

На оприлюднених кадрах видно, як російська бронетехніка та піхота підривається на мінах, знищується артилерією, зокрема й касетними боєприпасами, та добивається дронами.