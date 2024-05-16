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Последствия авиаудара по аэродрому Бельбек, скриншот видео
Аэродром Бельбек в оккупированном Крыму снова атаковали ракеты (ВИДЕО)https://racurs.ua/n195370-aerodrom-belbek-v-okkupirovannom-krymu-snova-atakovali-rakety-video.htmlРакурс
На аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму пізно ввечері 16 травня спалахнула пожежа.
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Відповідні відео з’явилися у соцмережах.
За інформацією Telegram-каналу «Крымський ветер», причиною пожежі стало влучання по складу з паливом. Зазначається, що пожежа підтверджується даними супутникової зйомки.
Можна стверджувати точно — аеродрому Бельбеку дісталося вдруге за добу, — зазначає «Крымский ветер».
Водночас у міноборони рф заявили про нібито збиття над Кримом п’яти ракет ATACMS. Також російські пропагандисти стверджують, що нібито сталися лише «невеликі загоряння» внаслідок «падіння уламків».
Нагадаємо, аеродром Бельбек було також атаковано в ніч на 15 травня. Згодом з’явилися підтвердження знищення низки одиниць російської військової техніки.