Наслідки авіаудару по аеродрому Бельбек, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n195370-aerodrom-belbek-v-okupovanomu-krymu-znovu-atakuvaly-rakety-video.html

Ракурс

На аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму пізно ввечері 16 травня спалахнула пожежа.

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Відповідні відео з’явилися у соцмережах.

За інформацією Telegram-каналу «Крымський ветер», причиною пожежі стало влучання по складу з паливом. Зазначається, що пожежа підтверджується даними супутникової зйомки.

Можна стверджувати точно — аеродрому Бельбеку дісталося вдруге за добу, — зазначає «Крымский ветер».

Водночас у міноборони рф заявили про нібито збиття над Кримом п’яти ракет ATACMS. Також російські пропагандисти стверджують, що нібито сталися лише «невеликі загоряння» внаслідок «падіння уламків».

Нагадаємо, аеродром Бельбек було також атаковано в ніч на 15 травня. Згодом з’явилися підтвердження знищення низки одиниць російської військової техніки.