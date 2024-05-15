Наслідки нічних влучань по аеродрому «Бельбек». Фото: «Кримський вітер»

https://racurs.ua/ua/n195354-pershi-foto-z-aerodromu-belbek-pislya-nichnoyi-ataky-z-yavylysya-v-mereji.html

Ракурс

Військовий аеродром «Бельбек» після нічної атаки показали на фото.

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На кадрах можна побачити машину, схожу на російську радіолокаційну станцію 92Н6Е зі складу ЗРК С-400, а на задньому плані пускову установку зенітно-ракетного комплексу. Про це 15 травня повідомив Telegram-канал «Кримський вітер».

Нам кажуть, що це аеродром «Бельбек». Дуже цікаво, — йдеться у повідомленні.

Наразі неможливо перевірити достовірність цих світлин.

Нагадаємо, сьогодні вночі ЗСУ могли здійснити удар по аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. Місцеві пабліки писали про дві хвилі атаки із застосуванням ракет ATACMS.

Моніторингові групи заявляли про пожежі на аеродромі у районі злітної смуги та місць стоянок літаків. А аналітики Defence Express не виключили, що ATACMS могли влучити у винищувач МіГ-31, який є носієм крилатої ракети «Кинджал».

Офіційно інформацію про атаку на аеродром «Бельбек» у ЗСУ поки не підтверджували.