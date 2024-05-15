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Ракурс
Последствия ночных попаданий по аэродрому «Бельбек». Фото: «Крымский ветер»

Первые фото с аэродрома «Бельбек» после ночной атаки появились в сети

15 мая 2024, 15:50
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Військовий аеродром «Бельбек» після нічної атаки показали на фото.


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На кадрах можна побачити машину, схожу на російську радіолокаційну станцію 92Н6Е зі складу ЗРК С-400, а на задньому плані пускову установку зенітно-ракетного комплексу. Про це 15 травня повідомив Telegram-канал «Кримський вітер».

Нам кажуть, що це аеродром «Бельбек». Дуже цікаво, — йдеться у повідомленні.

Наразі неможливо перевірити достовірність цих світлин.

Наслідки нічних влучань по аеродрому «Бельбек». Фото: «Кримський вітер»

Наслідки нічних влучань по аеродрому «Бельбек». Фото: «Кримський вітер»

Наслідки нічних влучань по аеродрому «Бельбек». Фото: «Кримський вітер»

Нагадаємо, сьогодні вночі ЗСУ могли здійснити удар по аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. Місцеві пабліки писали про дві хвилі атаки із застосуванням ракет ATACMS.

Моніторингові групи заявляли про пожежі на аеродромі у районі злітної смуги та місць стоянок літаків. А аналітики Defence Express не виключили, що ATACMS могли влучити у винищувач МіГ-31, який є носієм крилатої ракети «Кинджал».

Офіційно інформацію про атаку на аеродром «Бельбек» у ЗСУ поки не підтверджували.

Источник: Ракурс


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