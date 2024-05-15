У Криму було гучно - ймовірні нічні влучання по аеродрому "Бельбек"

https://racurs.ua/ua/n195336-u-krymu-bulo-guchno-ymovirni-nichni-vluchannya-po-aerodromu-belbek.html

Ракурс

Цієї ночі у тимчасово окупованому Криму було гучно. Ймовірно, були влучання по аеродрому «Бельбек» біля Севастополя.

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Про це повідомляють місцеві пабліки. Перші вибухи пролунали близької другої ночі, після них лунали тихіші вибухи, які, за словами очевидців, були схожі на звуки детонації боєприпасів. Телеграм-канал «Кримский вітер» зазначає про осередки пожеж на аеродромі.

Інші місцеві пабліки пишуть про дві хвилі атаки із застосуванням ATACMS.

Так званий губернатор Севастополя Міхаіл Развожаєв заявляє, що над територією Криму нібито збили кілька ракет, уламки яких впали в селі Полюшко, де спричинили пожежу, та в приватному секторі Севастополя.

Ракети ATACMS дальністю до 300 км. Україна отримала у першому транші Білого дому після схвалення пакета допомоги у розмірі 61 млрд дол. За даними Reuters, їх передали таємно і до кінця квітня ЗСУ вже як мінімум двічі застосовували ракети для ударів по російських цілях, зокрема в Криму. За даними The New York Times, у переданій Україні партії було понад 100 ракет.