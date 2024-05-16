Бюджетников на ВОТ заставляют просматривать пропагандистские фильмы, фото: «РБК»

https://racurs.ua/n195375-okkupanty-sgonyaut-budjetnikov-na-prosmotr-propagandistskih-filmov-cns.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях України кремль вирішив подвоїти кількість кінотеатрів, щоб пропагандистськими фільмами промивати мізки і розставляти «правильні» акценти у світосприйнятті українців, які потрапили під окупацію.

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Крім того, усі бюджетні установи ТОТ отримали вказівку забезпечити «повні зали» при перегляді кремлівської пропаганди. Про це сьогодні, 16 травня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Усе, що виправдовує і героїзує свавілля кремлівської терористичної верхівки, це максимально використовується для промивання свідомості громадян. А особливо тих, хто на власній шкірі переконався у антилюдській сутності росії, — наголошують у ЦНС.

У ЦНС закликають передавати інформацію про злочини окупантів та колаборантів на анонімний чат-бот і наближати цим час звільнення України від ворога.