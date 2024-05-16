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Ракурс
Министр экономики отменила приказ о бронировании работников компаний Glovo, Visa, Favbet Tech

Министр экономики отменила приказ о бронировании работников компаний Glovo, Visa, Favbet Tech

16 мая 2024, 15:51
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Міністерка економіки Юлія Свириденко скасувала наказ про бронювання працівників компаній Glovo, Visa, Favbet Tech.


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Проведемо оновлення постанови, аби знайти оптимальне рішення, яке відповідатиме запиту військових, але водночас дасть можливість працювати економіці, — зазначила вона.

Раніше стало відомо, що Мінекономіки забронювало військовозобов’язаних працівників компаній Glovo, Visa, Favbet Tech на період мобілізації.

Вони отримали відстрочку від мобілізації строком на 6 місяців — до 8 жовтня 2024 року. Нардеп Ярослав Железняк розповів, що до одного з підприємств із гральної сфери в цьому списку держава має великі питання щодо сплати податків за минулі періоди, тому таке рішення є дивним.

Источник: Ракурс


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