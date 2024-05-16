Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Одесском областном ТЦК прокомментировали видео очередного конфликта в общественном транспорте

Увезли в неизвестном направлении — в Одесском ТЦК прокомментировали видео очередного конфликта в общественном транспорте

16 мая 2024, 18:23
999

В Одеському обласному ТЦК прокоментували відео чергового конфлікту у громадському транспорті.


.

Чоловік стверджує, що його зупинили на 5-й станції Великого Фонтану та відвезли у невідомому напрямку люди у військовій формі.

На іншому відео видно, як люди у військовій формі виводять силою з трамвая чоловіка.

У ТЦК розповіли, що з відео, яке оприлюднили в мережі, незрозумілі усі обставини конфлікту.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров