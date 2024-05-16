В Одесском областном ТЦК прокомментировали видео очередного конфликта в общественном транспорте

https://racurs.ua/n195389-uvezli-v-neizvestnom-napravlenii-v-odesskom-tck-prokommentirovali-video-ocherednogo-konflikta.html

Ракурс

В Одеському обласному ТЦК прокоментували відео чергового конфлікту у громадському транспорті.

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Чоловік стверджує, що його зупинили на 5-й станції Великого Фонтану та відвезли у невідомому напрямку люди у військовій формі.

На іншому відео видно, як люди у військовій формі виводять силою з трамвая чоловіка.

У ТЦК розповіли, що з відео, яке оприлюднили в мережі, незрозумілі усі обставини конфлікту.