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В Одесском областном ТЦК прокомментировали видео очередного конфликта в общественном транспорте
Увезли в неизвестном направлении — в Одесском ТЦК прокомментировали видео очередного конфликта в общественном транспортеhttps://racurs.ua/n195389-uvezli-v-neizvestnom-napravlenii-v-odesskom-tck-prokommentirovali-video-ocherednogo-konflikta.htmlРакурс
В Одеському обласному ТЦК прокоментували відео чергового конфлікту у громадському транспорті.
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Чоловік стверджує, що його зупинили на 5-й станції Великого Фонтану та відвезли у невідомому напрямку люди у військовій формі.
На іншому відео видно, як люди у військовій формі виводять силою з трамвая чоловіка.
У ТЦК розповіли, що з відео, яке оприлюднили в мережі, незрозумілі усі обставини конфлікту.