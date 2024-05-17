Зеленский отвергает запрет на использование западного вооружения для ударов по россии

https://racurs.ua/n195412-zelenskiy-otvergaet-zapret-na-ispolzovanie-zapadnogo-voorujeniya-dlya-udarov-po-rossii.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський відкидає заборону на використання західного озброєння для ударів по росії.

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Так він сказав 17 травня на зустрічі з журналістами і додав, що йдеться про захист від росії, а не наступ на її територію.

За його словами, на прикордонні росії є «сіра зона», де майже немає цивільних. Їх відселили.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що США дотримуються позиції: Україна має використовувати американську зброю в межах своєї території. Так заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх, коли її запитали, чи не змінив своєї думки Вашингтон на тлі наступу росіян на Харківщині.

Днями держсекретар США Ентоні Блінкен казав, що Штати не заохочують ударів по рф американським озброєнням, але «Україна повинна сама вирішувати, що робити».