ЕС ввел санкции против четырех российских пропагандистских СМИ. Фото:

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Ракурс

Рада ЄС призупинила мовлення ще чотирьох російських медіа на території Євросоюзу.

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Під санкції потрапили «Голос Європи», «РИА Новости», «Известия» та «Российская газета» за поширення пропаганди й підтримку війну російської федерації проти України. Про це 17 травня повідомила прес-служба Ради ЄС.

Зазначається, що ці ЗМІ перебувають під постійним прямим чи опосередкованим контролем керівництва країни-агресора і відіграють важливу роль у розгортанні та підтримці загарбницької війни рф проти України, а також у дестабілізації сусідніх з нею країн.

Також у Брюсселі уточнили, що призупинення мовлення не перешкоджатиме цим ЗМІ та їхнім співробітникам здійснювати в Євросоюзі іншу діяльність, окрім мовлення, наприклад, проводити дослідження та брати інтерв’ю.

Нагадаємо, 1 травня Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки оголосило санкції проти майже 200 фізичних і юридичних осіб, які сприяють військово-промисловому комплексу російської федерації та допомагають їй ухилятись від уже накладених обмежень.