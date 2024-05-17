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Ракурс
БпЛА атаковал военную академию в Санкт-Петербурге. Фото:

Взрыв прогремел в военной академии в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

17 мая 2024, 21:48
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Вибух прогримів у російському Санкт-Петербурзі ввечері у п’ятницю, 17 травня.


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Інцидент трапився у районі військової академії зв’язку імені Будьонного на Тихорецькому проспекті. Ймовірно, військовий об'єкт атакував безпілотник. Про це пишуть російські Telegram-канали.

Зазначається, що внаслідок удару постраждали семеро осіб. Двоє з них перебувають у важкому стані, один із них у реанімації. Зараз на місці вибуху працюють оперативні служби.

Також російські ЗМІ з посиланням на адміністрацію Калінінського району міста повідомляють, що гучний вибух пролунав у Санкт-Петербурзі в районі одного з вищих навчальних закладів.

А російська диктатура офіційно не підтверджує атаку БпЛА. Заявляється, що причиною вибуху в академії Петербурзі стала «довільна детонація» боєприпасу часів Другої світової війни.

Нагадаємо, у ніч на п’ятницю три регіони росії та окупований Крим були атаковані більш ніж 100 безпілотниками. У Міноборони рф заявляли про «знищення та перехоплення» 51 дрона-камікадзе над територією Криму, 44 БпЛА — над Краснодарським краєм, шести дронів — над Бєлгородською областю та одиного — над Курською. У Краснодарському краї під удар потрапили Новоросійськ та Туапсе. Були влучання.

Источник: Ракурс


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