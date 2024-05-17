Разрушение в Харьковской области. Фото: прокуратура

https://racurs.ua/n195432-uje-troe-pogibshih-i-28-ranenyh-v-rezultate-udara-po-harkovu.html

Ракурс

Зросла кількість загиблих та поранених внаслідок бомбардування Харкова.

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Станом на вечір 17 травня відомо про трьох жертв та 28 постраждалих. Про це міський голова Ігор Терехов повідомив у Telegram.

І загиблих, і поранених внаслідок сьогоднішнього удару по Харкову, на жаль, вже більше. Вбитих росіянами троє, поранених 28, — йдеться у повідомленні.

Також сьогодні стало відомо про загибель чоловіка внаслідок російських ударів РФ по Вовчанську. Ще одна особа була поранена.

Крім того, правоохоронці розпочали розслідування через вбивство окупантами людини з інвалідністю у Вовчанську. Правоохоронці виявили в соцмережах публікацію про те, що аеророзвідники виявили тіло загиблої людини в колісному кріслі неподалік місцевої лікарні, яку захопили російські військовослужбовці. Ймовірно, чоловік намагався від’їхати від медичного закладу, але росіяни розстріляли його.

Прокурори Харківської обласної прокуратури внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 18 травня російська авіація скинула на Харків дві керовані авіабомби, які влучили в Холодногірському районі. На місцях вибухів виникли пожежі. Загинули двоє чоловіків, особи яких встановлює поліція.