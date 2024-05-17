Кількість поранених у Харкові різко зросла. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n195428-kilkist-poranenyh-u-harkovi-rizko-zrosla-foto.html

Ракурс

Різко зросла кількість постраждалих внаслідок бомбардування Харкова.

.

Станом на зараз вже 25 поранених і двоє загиблих від російського удару. Двох людей вдалося врятувати. Про це міський голова Харкова Ігор Терехов 17 травня повідомив у Telegram.

В Харківській обласній військовій адміністрації поінформували, що четверо поранених перебувають у важкому стані. Стан інших постраждалих оцінюють як середній.

Національна поліція повідомила, що о 15.40 ворог скинув на місто два КАБи. Загинули двоє чоловіків, особи яких зараз встановлюють.

Медики полку поліції особливого призначення надають допомогу на місці події. Також на місці прильотів працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, російські окупанти скинули на Харків дві керовані авіабомби, які влучили в Холодногірському районі. На місцях вибухів виникли пожежі. Спочатку було відомо про двох загиблих та 14 поранених.