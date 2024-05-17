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Ракурс
Кількість поранених у Харкові різко зросла. Фото: Нацполіція

Кількість поранених у Харкові різко зросла (ФОТО)

17 тра 2024, 19:18
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Різко зросла кількість постраждалих внаслідок бомбардування Харкова.


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Станом на зараз вже 25 поранених і двоє загиблих від російського удару. Двох людей вдалося врятувати. Про це міський голова Харкова Ігор Терехов 17 травня повідомив у Telegram.

В Харківській обласній військовій адміністрації поінформували, що четверо поранених перебувають у важкому стані. Стан інших постраждалих оцінюють як середній.

Національна поліція повідомила, що о 15.40 ворог скинув на місто два КАБи. Загинули двоє чоловіків, особи яких зараз встановлюють.

Медики полку поліції особливого призначення надають допомогу на місці події. Також на місці прильотів працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Кількість поранених у Харкові різко зросла. Фото: Нацполіція

Кількість поранених у Харкові різко зросла. Фото: Нацполіція

Кількість поранених у Харкові різко зросла. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, російські окупанти скинули на Харків дві керовані авіабомби, які влучили в Холодногірському районі. На місцях вибухів виникли пожежі. Спочатку було відомо про двох загиблих та 14 поранених.

Джерело: Ракурс


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