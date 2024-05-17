Дитина загинула внаслідок обвалу частини будинку. Фото: ДСНС

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У Львівській області частина приватного будинку обвалилася на дитину.

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Трагедія сталася у селі Тарасівка Львівського району під час ремонтних робіт. Сьогодні о 16.04 рятувальники отримали повідомлення про те, що обвалилась частина будинку, а під завалами може бути дитина чотирьох років. Про це Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомило у Facebook.

Рятувальники після прибуття на місце події з’ясували, що в будинку тривав ремонт, а дівчина в той час бавилася біля оселі. Після обвалу люди побачили дитину під завалами й викликали рятувальників.

За допомогою спеціального інструменту співробітники ДСНС дістали з-під завалів тіло дитини.

Нагадаємо, 30 березня у Білій Церкві в п’ятиповерховому будинку вибухнув невстановлений предмет. Вибух стався на третьому поверсі та пошкодив балкони на третьому, четвертому та першому поверхах. Одна жінка загинула, ще одна — постраждала.