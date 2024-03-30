У Білій Церкві стався вибух у багатоповерхівці - є загибла, горять квартири

https://racurs.ua/ua/n193872-u-biliy-cerkvi-stavsya-vybuh-u-bagatopoverhivci-ie-zagybla-goryat-kvartyry-foto.html

Ракурс

У Білій Церкві удень 30 березня стався вибух у 5-поверхівці: є загибла, горять квартири.

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Вибух стався на третьому поверсі та пошкодив балкони на третьому, четвертому та першому поверхах. У ДСНС уточнили, що вибухнув невстановлений предмет.

Є постраждалі, одна жінка загинула. Пожежу вдалося ліквідувати.