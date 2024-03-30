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Ракурс
В Белой Церкви произошел взрыв в многоэтажке – есть погибшая, горят квартиры

В Белой Церкви произошел взрыв в многоэтажке — есть погибшая, горят квартиры (ФОТО)

30 мар 2024, 17:17
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У Білій Церкві удень 30 березня стався вибух у 5-поверхівці: є загибла, горять квартири.


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Вибух стався на третьому поверсі та пошкодив балкони на третьому, четвертому та першому поверхах. У ДСНС уточнили, що вибухнув невстановлений предмет.

Є постраждалі, одна жінка загинула. Пожежу вдалося ліквідувати.

Источник: Ракурс


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