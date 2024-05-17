Десятки дронів атакували Новоросійськ, Туапсе та окупований Севастополь - що відомо

https://racurs.ua/ua/n195403-desyatky-droniv-atakuvaly-novorosiysk-tuapse-ta-okupovanyy-sevastopol-scho-vidomo.html

Ракурс

У ніч на п’ятницю три регіони росії та окупований Крим були атаковані більш ніж 100 безпілотниками.

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Принаймні так випливає із повідомлення російського Міноборони.

Згідно із заявою, 51 дрон-камікадзе було знищено або перехоплено над територією Криму, 44 безпілотники — над Краснодарським краєм, ще шість дронів збили або перехопили на Білгородській областю та один над Курською, стверджує московитське брехливе відомство.

У Краснодарському краї під удар потрапили Новоросійськ та Туапсе.

Так званий губернатор краю Веніамін Кондратьєв уночі заявив, що при атаці на Новоросійськ було придушено понад 10 безпілотників, «виникли локальні загоряння».

Телеграм-канал «Обережно, новини» стверджує, що під час масованої атаки на місто пролунало понад 30 вибухів.

З третьої приблизно години ночі чути постріли та вибухи. О четвертій ранку включили сирену повітряної тривоги, — розповів каналу місцевий житель. — Постріли та вибухи досі, а зараз о п’ятій ранку.

Сигнал повітряної тривоги у Новоросійську скасували лише після 7.00. До цього часу не починав працювати громадський транспорт, а мешканців міста просили не виходити з дому «ні до школи, ні на роботу».

Що було метою атаки в Новоросійську, влада не повідомляє. Телеграм-канал Astra стверджує, що після вибухів знеструмлено порт.

В іншому чорноморському місті в Краснодарському краї безпілотники атакували Туапсинський НПЗ, який вже неодноразово був мішенню дронів, як і інші об'єкти нафтопереробки в росії. Очевидці зняли відео з падінням безпілотника та пожежею на території заводу.

Усього було два дрони, внаслідок падіння одного з них сталося займання на території НПЗ, постраждалих немає, повідомив оперативний штаб крайової адміністрації. Пожежу локалізували, але ще не загасили.

В окупованому Севастополі скасували заняття у школах та дитсадках через віялові відключення електрики, оскільки після масованої атаки на місто пошкоджено підстанцію «Севастополь», випливає із заяви губернатора Михайла Развожаєва (росія захопила український Крим у 2014 році). На ремонт потрібно не менш як доба.

У селищі Жовтневий, що знаходиться під Білгородом, загинули жінка та її чотирирічний син, заявив губернатор В’ячеслав Гладков. За його даними, дрон-камікадзе атакував автомобіль, в якому знаходилися водій та три пасажири.

Україна наразі офіційно не коментувала ці заяви.