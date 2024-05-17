Starlink украинских бойцов вышел из строя во время наступления рф на Харьковщину. Фото:

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Ракурс

Термінали Starlink, які використовують бійці ЗСУ, вийшли з ладу в перший день російського наступу в Харківській області.

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Зокрема, бійці 125-ї бригади територіальної оборони, що розтягнулася приблизно на 43-кілометровій ділянці кордону Харківської області з рф, використовувала розвідувальні дрони для щоденного спостереження за тим, як рф неухильно нарощує сили для можливого нападу. Однак з безпілотниками було втрачено зв’язок. Про це пише The Washington Post.

Але того ранку, 10 травня, бригада втратила всі відеотрансляції через російські радіоелектронні перешкоди, — йдеться в статті.

Контроль над БпЛА було втрачено, бо термінали Starlink вийшли з ладу. Командир підрозділу дронів у бригаді розповів, що в якийсь момент українські захисники залишилися «повністю сліпі». Підрозділи Сил оборони не бачили, як пересуваються російські загарбники. Зв’язок між підрозділами був лише по рації або телефоном.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що співробітники Пентагону, які працювали спільно з Україною та фахівцями компанії Ілона Маска SpaceX, змогли заблокувати незаконне використання російськими військовими терміналів супутникового зв’язку Starlink.

Джерело: The Washington Post