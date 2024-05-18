Новый закон о мобилизации вступил в силу

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В Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, фото: «Главком»
Новый закон о мобилизации вступил в силуhttps://racurs.ua/n195436-novyy-zakon-o-mobilizacii-vstupil-v-silu.htmlРакурс
В Україні сьогодні, 18 травня, набув чинності закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку».
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Цей закон Верховна Рада ухвалила 11 квітня, а 16 квітня його підписав президент України Володимир Зеленський.
Закон, зокрема, передбачає, що:
- мобілізації підлягають громадяни віком від 25 до 60 років;
- під час проведення мобілізації чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані постійно носити з собою військово-обліковий документ і пред’явити його на вимогу представника ТЦК або поліцейського чи прикордонника;
- призовники та військовозобов’язані мають оновити свої дані протягом 60 днів після набрання законом чинності. Для цього тим, хто перебуває в Україні, потрібно особисто з’явитися до ТЦК, ЦНАПу або зробити це у своєму електронному кабінеті військовозобов’язаного.
- військовозобов’язані, які перебувають за кордоном, можуть оновити дані дистанційно через електронний кабінет або зв’язавшись із ТЦК за телефоном на сайті ТЦК.
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