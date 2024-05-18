Новый закон о мобилизации вступил в силу

В Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, фото: «Главком»

https://racurs.ua/n195436-novyy-zakon-o-mobilizacii-vstupil-v-silu.html

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В Україні сьогодні, 18 травня, набув чинності закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку».

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Цей закон Верховна Рада ухвалила 11 квітня, а 16 квітня його підписав президент України Володимир Зеленський.

Закон, зокрема, передбачає, що: