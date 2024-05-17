Литва отправит Украине шесть радаров Amber-1800 Фото:

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Литва пообіцяла Україні нову військову допомогу.

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Збройним силам України передадуть шість радарів Amber-1800. Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус високо оцінив рішучу підтримку Литвою України в її боротьбі проти окупантів. Наголосив, що Литва досягає надзвичайно високого рівня у військовій допомозі. Про це 17 травня повідомили в Міноборони ФРН.

Дякую вам також за участь у нашій ініціативі щодо протиповітряної оборони, — зазначив він.

Німецький міністр додав, що супутній продаж шести радіолокаційних систем Amber-1800 є внеском Литви в порятунок життів в Україні.

Як відомо, Amber-1800 — це наземна мобільна радіолокаційна станція, яка розроблена литовською компанією LitakTak. Станція призначена для автоматичного виявлення повітряних об'єктів, їхніх координат за азимутом і дальністю.

Нагадаємо, у 2024 році німецький виробник Hensoldt передасть Збройним силам України шість радарів повітряного спостереження TRML-4D. Вартість закупівлі шести одиниць становить понад 100 млн євро.