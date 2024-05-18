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Рашисты обстреляли село Невское в Луганской области, фото: Defense Express
Рашисты обстреляли село на Луганщине во время раздачи гуманитарной помощи — ОВАhttps://racurs.ua/n195441-rashisty-obstrelyali-selo-na-luganschine-vo-vremya-razdachi-gumanitarnoy-pomoschi-ova.htmlРакурс
Російські загарбники обстріляли село Невське на Луганщині під час роздачі там гуманітарної допомоги.
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Про це сьогодні, 18 травня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Зазначається, що:
- обстріл здійснювався з артилерійських систем;
- зафіксовані влучення російських снарядів по будівлях, що вже були пошкоджені чи зруйновані раніше;
- також під ворожий вогонь потрапили Стельмахівка та Куземівка.
Учора до Невського доставили чергову партію матеріалів для часткового відновлення пошкодженого житла. А ще — продукти харчування, медикаменти, господарчі товари, — зазначив Лисогор. — На жаль, маємо констатувати, що вдруге поспіль при спробі роздачі населенню гуманітарної допомоги росіяни почали бити по селу. Учора — без жертв.