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Рашисты обстреляли село Невское в Луганской области, фото: Defense Express

Рашисты обстреляли село на Луганщине во время раздачи гуманитарной помощи — ОВА

18 мая 2024, 11:04
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Російські загарбники обстріляли село Невське на Луганщині під час роздачі там гуманітарної допомоги.


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Про це сьогодні, 18 травня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначається, що:

  • обстріл здійснювався з артилерійських систем;
  • зафіксовані влучення російських снарядів по будівлях, що вже були пошкоджені чи зруйновані раніше;
  • також під ворожий вогонь потрапили Стельмахівка та Куземівка.

Учора до Невського доставили чергову партію матеріалів для часткового відновлення пошкодженого житла. А ще — продукти харчування, медикаменти, господарчі товари, — зазначив Лисогор. — На жаль, маємо констатувати, що вдруге поспіль при спробі роздачі населенню гуманітарної допомоги росіяни почали бити по селу. Учора — без жертв.

Источник: Ракурс


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