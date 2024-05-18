Рашисты обстреляли село Невское в Луганской области, фото: Defense Express

https://racurs.ua/n195441-rashisty-obstrelyali-selo-na-luganschine-vo-vremya-razdachi-gumanitarnoy-pomoschi-ova.html

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Російські загарбники обстріляли село Невське на Луганщині під час роздачі там гуманітарної допомоги.

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Про це сьогодні, 18 травня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначається, що:

обстріл здійснювався з артилерійських систем;

зафіксовані влучення російських снарядів по будівлях, що вже були пошкоджені чи зруйновані раніше;

також під ворожий вогонь потрапили Стельмахівка та Куземівка.