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В Украине утвердили новую форму военного билета, фото: Varta1

Новую форму военного билета утвердил Кабмин

18 мая 2024, 14:08
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Уряд постановою від 16 травня 2024 р. № 559 затвердив Порядок оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також нову форму військово-облікового документа.


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Текст відповідної постанови опублікований на сайті Кабміну, вона набирає чинності сьогодні, 18 травня. Військово-облікові документи, оформлені до цієї постанови, вважаються дійсними до видачі документа нового зразка.

Згідно з постановою, військово-обліковий документ оформляється та видається:

  • в електронній формі — за допомогою Електронного кабінету військовозобов’язаного, Державного веб-порталу електронних публічних послуг у сфері нацбезпеки і оборони та порталу «Дія», зокрема з використанням мобільного застосунку (у разі технічної реалізації);
  • у паперовій формі — на бланку, форма якого затверджується цією постановою. Людина може мати на бланку лише один військово-обліковий документ.

Відомості, що зазначені у військово-обліковому документі громадянина України, який перебуває або був виключений з військового обліку, повинні відповідати відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів інакше він вважається недійсним.

У оновленому військовому квитку будуть вказані;

  • дата народження;
  • прізвище, ім’я та по батькові;
  • реєстраційний номер картки платників податків;
  • військове звання, військово-облікова спеціальність та результати ВЛК;
  • дані про відстрочку від мобілізації.

Номер військово-облікового документа на бланку і дату його видачі вносять до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів у день видачі.

Источник: Ракурс


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