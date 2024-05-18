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рф усилила давление на плацдарм в Крынках: зачем он нужен Силам обороны
рф усилила давление на плацдарм в Крынках: зачем он нужен Силам обороныhttps://racurs.ua/n195460-rf-usilila-davlenie-na-placdarm-v-krynkah-zachem-on-nujen-silam-oborony.htmlРакурс
Противник знову активізувався на херсонському лівобережжі, намагаючись ліквідувати український плацдарм у селі Кринки, що біля Дніпра.
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Про це повідомив «Думській» начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони по півдню країни капітан третього рангу Дмитро Плетенчук.
За його словами, росіяни атакують другу добу поспіль. У п’ятницю, наприклад, зробили 15 спроб штурму — всі були марними. Зазвичай атак набагато менше, чотири-п'ять за добу, каже Плетенчук.
Вони змістили вектор своїх зусиль, до цього наголос робили на Старомайорське (на кордоні Донецької та Запорізької областей, — зазначив офіцер.
Втім, додав він, поки що ворог перекидає сили в рамках одного угруповання. Ознак формування нового не зафіксовано.
І головне, що втрат позицій немає незалежно від того тиску, який створювали окупанти на оріхівському напрямку перед тим, і тепер на херсонському, — каже капітан третього рангу.
Пресофіцер також пояснив необхідність збереження плацдарму в Кринках.
За його словами, його наявність дає змогу українським Силам оборони зберігати ініціативу на цьому напрямку і засмучує багато планів ворога.
Якби, наприклад, російські окупанти зараз мали повний контроль над лівим берегом, ситуація на Правобережжі була б ще складнішою, ніж вона є зараз. А вона зараз, як ви знаєте, досить складна, тому що вони постійно обстрілюють села вздовж правого берега. Херсон — це не завжди лише авіаційні удари, це досить багато обстрілів саме зі ствольної артилерії, танків, мінометів, — зазначив керівник центру стратегічних комунікацій.