рф посилила тиск на плацдарм у Кринках: навіщо він потрібен Силам оборони

https://racurs.ua/ua/n195460-rf-posylyla-tysk-na-placdarm-u-krynkah-navischo-vin-potriben-sylam-oborony.html

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Противник знову активізувався на херсонському лівобережжі, намагаючись ліквідувати український плацдарм у селі Кринки, що біля Дніпра.

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Про це повідомив «Думській» начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони по півдню країни капітан третього рангу Дмитро Плетенчук.

За його словами, росіяни атакують другу добу поспіль. У п’ятницю, наприклад, зробили 15 спроб штурму — всі були марними. Зазвичай атак набагато менше, чотири-п'ять за добу, каже Плетенчук.

Вони змістили вектор своїх зусиль, до цього наголос робили на Старомайорське (на кордоні Донецької та Запорізької областей, — зазначив офіцер.

Втім, додав він, поки що ворог перекидає сили в рамках одного угруповання. Ознак формування нового не зафіксовано.

І головне, що втрат позицій немає незалежно від того тиску, який створювали окупанти на оріхівському напрямку перед тим, і тепер на херсонському, — каже капітан третього рангу.

Пресофіцер також пояснив необхідність збереження плацдарму в Кринках.

За його словами, його наявність дає змогу українським Силам оборони зберігати ініціативу на цьому напрямку і засмучує багато планів ворога.